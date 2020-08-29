المملكة المتحدة ترفع قيود الإغلاق عن جزء من مانشستر الكبرى و لانكشاير

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، رفع قيود الإغلاق في أجزاء من مانشستر الكبرى ولانكشاير وغرب يوركشايراعتبارا من 2 سبتمبر المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه سيكون بإمكان المواطنين الاختلاط مع الآخرين خارج منازلهم ، وسيسمح للشركات بإعادة فتح أبوابها.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وصلت إلى 332 ألفا و509 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و564 حالة وتعافى 1564 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة .