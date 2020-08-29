ميركل عن حركة «تضامن» البولندية: أبطال الحرية الذين شكلوني

بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس حركة تضامن (اتحاد نقابة العمال البولندي)، أعادت ميركل للأذهان تأثير عمال مدينة جدانسك البولندية على التاريخ الألماني.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت اليوم السبت: "حركة تضامن طورت قوة أثارت مجتمعات أخرى في وسط وشرق أوروبا - بما في ذلك ألمانيا".

يُذكر أنه عبر اتفاقية مع حكومة بولندا الاشتراكية شكل عمال بناء السفن في جدانسك في 31 أغسطس عام 1980 النقابة المستقلة (تضامن)، والتي كانت رمزا للنضال من أجل الحرية بالنسبة لكثير من المواطنين، خاصة في دول الكتلة الشرقية، التي كانت تأمل في إصلاحات ديمقراطية في ثمينيات القرن الماضي.

وقالت ميركل: "نساء ورجال حركة تضامن هم أبطال الحرية الأوروبيين الذين شكلوني أيضا. باحتجاجهم الشجاع تمكن الناس في ذلك الحين من تغيير أمور إلى الأفضل"، مضيفة أنه عند تذكر سقوط سور برلين قبل 30 عاما، يتعين أيضا تذكر المحتجين في بولندا، لأنهم حركوا بالفعل المياه الراكدة قبل ذلك بعشرة أعوام.