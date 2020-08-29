

شهدت ولاية لويزيانا الأمريكية عاصفتين قويتين في خليج المكسيك، خلال نفس الأسبوع، إذ هبطت عاصفة لورا بعد أيام من عاصفة ماركو، وهو الحدث الذى لم يقع من قبل، في نذير مرعب بقدوم المزيد من العواصف والأعاصير وحاجة الأهالي للملاجئ فى ظل حالة تفشي لفيروس كورونا المستجد هى الأعلى بين الولايات الأمريكية.

وبحسب قناة "ناشونال جيوغرافيك"، فقد صرح جون إدوارد حاكم الولاية بأن فتح الملاجئ سيكون الخيار الأخير، بينما ستفتح للعائلات فقط، مشيرا إلى أن الولاية هي الـ15 من حيث الإصابات اليومية والإجمالية بالفيروس والتى بلغت 620 إصابة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد الولاية في الـ3 أشهر القادمة، 6 أعاصير ونحو 19 عاصفة من الدرجتين الـ3 و4.

وقام فريق من جامعة كولومبيا الأمريكية، بتوقع عدد الإصابات الإضافية بالفيروس حال وقوع خطة إخلاء فى لويزيانا، فكان التوقع بأن إخلاء أكثر من مليونى شخص سيتسبب في الحد الأدنى بـ9000 إصابة جديدة، وفي الحد الأقصى بـ60 ألف إصابة جديدة وذلك بناء على اتجاه حركة الإخلاء إن كانت لمناطق موبوءة أو مناطق هادئة.

ويقول كيم كارل، مدير هيئة الإعداد للكوارث الطبيعية من جامعة أوهايو، إن وقوع كارثة طبيعية مثل الإعصار تفاقم من حدة الكارثة لمقاومة الأهالي إجراءات إخلاء الأماكن الخطرة، والسبب الآخر غياب الظروف المناسبة لإجراء التحاليل وتعقب المصابين.

ويقول ماركادا وولتر، مدير هيئة خدمات المرأة والطفل بالولاية، إنه ينتظر كارثة حقيقية، إذ سيتعذر إلزام الأهالي مثلا بارتداء الكمامات خلال عملية الإخلاء ما سيزيد حجم الإصابات.

ومن المخطط له أن يتجه أهالي لويزيانا للولايات الأكثر أمانا مثل تكساس غربا أو المسيسيبى شمالا، بينما ستوفر المناطق الجنوبية الأكثر عرضة للإعصار، الملاجئ، فى الحالات الضيقة مثل منطقة جيفرسون فى لويزيانا الصعب الإخلاء منها لولايات أخرى، وتحسبا للخطر تم تقليل السعة المقترحة ليقيم 150 شخصا فقط بالملجأ الواحد بدلا من 250 شخصا.