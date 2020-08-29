محمد على خير: محمود عزت صيد سمين وأدار عمليات تسليح الإخوان

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، الذي تم القبض عليه اليوم، هو رجل الجماعة الخفي وكان يدير الجماعة مع خيرت الشاطر وأدار الجماعة في كل ما يتعلق بالتسليح والعمليات الإرهابية.

وأضاف الاعلامي محمد على خير، في تعليق ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة: «محمود عزت هو صيد سمين للدولة المصرية وسيتمكنون من خلال التحقيق معه بالوصول إلى معلومات أمنية كبير تخص التنظيم الإرهابي داخل وخارج مصر»، مؤكدا أن القائم بأعمال الإخوان له سيرة ذاتية كبيرة في العمليات الارهابية التي أدارها من وكر هروبه داخل مصر.

وتابع: «كل قيادات الإخوان بعد ثورة يونيو إما اتقبض عليهم أو هربوا إلى قطر وتركيا ولكن ظل محمود عزت لا تعرف الدولة شيء عنه».

وذكر أن «تنظيم الإخوان في الخارج ظل يحاول خداع الأجهزة الأمنية المصرية لسنوات بأن محمود عزت هارب خارج مصر ولكن الأجهزة المصرية لم تبتلع الطعم الذي روج له الاخوان»، معتبر أن عملية القبض على محمود عزت صاعقة هبطت على رأس الاخوان.

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، نجاحها في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت أثناء اختبائه بأحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.