جائزة أدبية مكسيكية مرموقة تفوز بها الكاتبة البرتغالية ليديا جورج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فازت الكاتبة البرتغالية ليديا جورج بجائزة "فيل" االمكسيكية المرموقة للأدب المكتوب باللغات الرومانية.

وتعد الجائزة التي تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار أمريكي إحدى أهم الجوائز الأدبية في أمريكا اللاتينية.

وتميزت مسيرة جورج كما قالت لجنة التحكيم لمعرض الكتاب الدولي بمدينة جوادالاخارا المكسيكية اليوم الجمعة "بالأصالة والدقة في الأسلوب والاستقلالية في تقييم الأمور والإنسانية المفعمة".

وتتسلم الأديبة صاحبة رواية "يوم المعجزات" (1980) ورواية "خبر من الضفة الأخرى للشارع" (1984) الجائزة نهاية نوفمبر المقبل خلال انعقاد معرض الكتاب في جوادالاخارا.

ويأمل منظمو المعرض أن يقام برغم أزمة كورونا.

كانت ليديا جورج حازت على جائزة ألباتروس الأدبية عام 2007 والتي تمنحها مؤسسة جونتر جراس الألمانية للأدب.

عاشت ليديا جورج (74 عاما) مع زوجها الأول وهو ضابط بسلاح الجو في البرتغال بداية السبعينيات من القرن الماضي فترة طويلة في مستعمرتي أنجولا وموزمبيق البرتغاليتين.

وقامت الكاتبة بعرض تجربتها تلك ونشرتها عام 1988 في صورة رواية بعنوان: "ساحل الهمهمة/ التذمر" الذي صورت عام 2004 كفيلم.