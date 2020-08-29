الهند تسمح بعودة خدمات المترو اعتبارا من الشهر المقبل

قالت الحكومة الهندية، اليوم السبت، إنها ستسمح باستئناف خدمات مترو الأنفاق بشكل تدريجي، اعتبارًا من السابع من سبتمبر، ضمن قواعد جديدة تسمح بعودة المزيد من الأنشطة التي تقيدت وسط تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة، في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتم السماح بالتجمعات السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية بحد أقصى 100 شخص، اعتبارًا من 21 سبتمبر، ضمن التوجيهات الجديدة.

وستظل دور السينما وحمامات السباحة وحركة السفر الجوي الدولية مغلقة، باستثناء ما تسمح به وزارة الداخلية، كما ستبقى المدارس والكليات ومؤسسات التدريب مغلقة حتى 30 سبتمبر.