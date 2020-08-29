وزير داخلية الوفاق الليبية يطلب تحقيق علني معه بعد وقفه عن العمل

ــ تقرير: الإطاحة بفتحي باشاغا يحبط مخطط انقلاب "إخواني" ضد السراج

- البعثة الأممية تدعو إلى عملية سياسية شاملة تلبى تطلعات الليبيين



أصدر المجلس الرئاسى التابع لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أمس الأول، قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض بالحكومة فتحى باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإدارى أمام المجلس خلال مده أقصاها 72 ساعة من تاريخ صدور القرار، وذلك على خلفية مظاهرات طرابلس. جاء ذلك فيما طالب باشاغا بتحقيق علني معه.

ونص القرار على التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات التى شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق فى أى تجاوزات ارتكبت فى حق المتظاهرين. وشمل القرار أيضا تكليف وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أدانت واقعة الاعتداء على المتظاهرين ليلة الأربعاء الماضى من قبل مجموعة مسلحة قالت: «إنها استخدمت الرشاشات والمدافع وأطلقت أعيرة نارية بشكل عشوائى وقامت بخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا، والتسبب فى حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام».

وأفادت الوزارة، فى بيان، برصدها تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسئولة عنها، وأكدت استعدادها لحماية المدنيين من بطش من وصفتهم بـ«مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين»، على حد قولها.

من جهته، أكد باشاغا استعداده للمثول للتحقيق، مطالبا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق معه علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة من أجل إبراز الحقائق أمام المجلس الرئاسى والشعب الليبى، على حد قوله.

وبرر باشاغا، فى بيان، استعداده للتحقيق قائلا: «إن هذا يأتى استنادا إلى إيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التى ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحتراما للتراتبية الإدارية، وحيث إن محل التحقيقات تتمثل فى موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضى على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبى الكريم وانتهاك حقوقه وإهدار دمه وقمعه وترهيبه».

فى غضون ذلك، أفادت مصادر ليبية بأن مجموعات طرابلس فى القوة المشتركة أحبطت انقلابا خطط له باشاغا، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بحكومة الوفاق خالد المشرى، وتنظيم الإخوان، بحسب شبكة» سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وتوقعت المصادر صدور «قرارات تكميلية» عدة، ضد قيادات تنظيم الإخوان المتغلغلة فى السلطة فى طرابلس.

وتزامن قرار المجلس الرئاسى مع زيارة يؤديها كل من باشاغا والمشرى إلى تركيا، حيث التقيا مع المسئولين الأتراك، والتقى باشاغا مع وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، بينما التقى المشرى مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو وكذلك مع رئيس البرلمان التركى مصطفى شنطوب.

فيما كشف مصدر لقناة «218» الليبية أن باشاغا اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزى، الصديق الكبير، بأحد الفنادق فى إسطنبول. وأوضح المصدر أن باشاغا سيعود خلال ساعات إلى طرابلس.

بدورها، جددت قوة «حماية طرابلس»، أمس، «التزامها التام» بتعليمات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بشأن ضبط الأمن، واصفة قرارات المجلس الأخيرة بـ«الجريئة»، معتبرة أنها تؤكد «قوة السلطة الشرعية، وأنه لا أحد فوق القانون».

وأكدت القوة فى بيان، تمسكها «بالثوابت الوطنية وبوحدة التراب الليبى، ومدنية ليبيا ووحدتها»، رافضة «التدخل الخارجى فى شئون دولتنا مهما كان طبيعة هذا التدخل ومن آية دولة كانت عربية أو أجنبية».

إلى ذلك، أطلقت ميليشيات العاصمة طرابلس الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج النار ومضادات الطيران فى الهواء، احتفالا بقرار إيقاف باشاغا، المدعوم من ميليشيات مصراتة ومن تنظيم الإخوان فى ليبيا.

واحتشدت الميليشيات المسلحة فى ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس وفى عدد من الشوارع الرئيسية للاحتفال بهذا القرار، بعد يومين فقط من تلويح باشاغا باستخدام القوة ضدهم واتهامهم بقمع المتظاهرين، وهتفوا بشعارات مناهضة له واصفين إياه بـ«الخائن وعدو الثورة».

بينما خرج عدد من أهالى مدينة مصراتة، أمس، فى تظاهرة تضامنا مع باشاغا، بعد قرار إيقافه وتحويله للتحقيق.

ورفض أهالى مصراتة، فى بيان، مصور تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، قرار السراج بإيقاف باشاغا. وشدد بيان أهالى مصراتة على ضرورة أن يكون التحقيق مع باشاغا معلن وعلى السراج أن يقدم الأسباب التى اتخذ قراره بناء عليها.

وطالب أهالى مصراتة مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسى، بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وإخراج الحكومة من طرابلس إلى أى مدينة أخرى.

يشار إلى أن تلك التطورات تزامنت مع استمرار التظاهرات وسط طرابلس، تنديدا بسياسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية، لليوم السادس على التوالى، حيث توجه محتجون بينهم نساء ورجال من أماكن متفرقة إلى وسط العاصمة.

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبى تطلعات الشعب الليبى إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته فى الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التى تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى وما تلاها من تطورات.

وقالت البعثة فى بيان، إن ليبيا تشهد «تحولا لافتا فى الأحداث» يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى هذه العملية السياسية، ما يتطلب معه تطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم»، مشيرة إلى زيادة التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان «بما فى ذلك الاعتقال التعسفى والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق فى التجمع السلمى والاحتجاج».

وأشارت إلى قلقها «إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى طرابلس وكذلك الاعتقال التعسفى لعدد من المدنيين»، مشيرة كذلك إلى قلقها من التقارير التى تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان فى سرت.