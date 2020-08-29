بنك القاهرة يخاطب مؤسسات دولية للحصول على تمويلات تتراوح بين 50 و 100 مليون دولار لتعزيز السيولة الدولارية

يسعى بنك القاهرة ــ ثالث بنك حكومى ــ للحصول على تمويل يتراوح ما بين 50 ــ 100 مليون دولار من إحدى مؤسسات التمويل الدولية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

قالت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان البنك فى مفاوضات مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول التمويل الدولارى بحد اقصى 100 مليون دولار، والمتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنه قبل نهاية العام الجارى.

ويسعى البنك الحكومى للحصول على القرض لتعزيز السيولة الدولارية المتاحة لديه لاعادة ضخها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية.

وفى مايو الماضى وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار يتم تخصيصها بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار سياسات البنك الرامية لتوسيع مصادره التمويلية لدعم هذا القطاع الهام.

كشفت نتائج أعمال بنك القاهرة المستقلة عن الربع الأول من عام 2020، عن تحقيق صافى ربح بعد خصم الضرائب قدره 838 مليون جنيه، ونموا بنسبة 23% فى الإيرادات التشغيلية، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.

وحقق بنك القاهرة صافى دخل من العائد 2.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل مليارين فى الربع المقارن فى 2019، بنمو 19%، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 30% ليسجل 433 مليون جنيه مقابل 333 مليونا، مما انعكس على نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه.

وينتهج البنك لسياسات وإجراءات تحوطية لمواجهة الأحداث الراهنة، انعكس على صافى الأرباح، حيث تم زيادة مخصص خسائر الاضمحلال بنحو 739 مليون جنيه، مما أدى إلى تحقيق صافى أرباح بنحو 838 مليون جنيه بعد خصم الضرائب.

بلغ معدل معيار كفاية رأس المال ببنك القاهرة 15.5%، وإجمالى الأصول 176 مليار جنيه، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 23%، وعائدا على متوسط الأصول 1.9%.