الإمارات لمجلس الأمن: تركيا تسعى لزرع الفوضى في المنطقة

قالت دولة الإمارات في رسالة إلى مجلس الأمن، إن تركيا تسعى لزرع الفوضى في العالم العربي، وعملياتها العسكرية في سوريا تعد انتهاكا للقانون الدولي.



وجاءت الرسالة الإماراتية ردا على رسالة تركيا التي سلمتها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



واعتبرت الإمارات رسالة تركيا "محاولة لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة، وانتهاج سياسة عدوانية"، مشيرة إلى أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".



وتابعت أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".



وتواصل تركيا دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة لمواجهة الجيش الليبي الرامي لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة، وإعادة الأمن والاستقرار.



وباستثناء ليبيا فالاعتداءات التركية مستمرة في العراق وسوريا.



وكان آخر تلك الاعتداءات، الثلاثاء، حيث أسفر هجوم بطائرة مسيرة، شمالي العراق، عن مقتل ضابطين عراقيين.



وأمام الاعتداءات التركية بحق العراق، اتخذت بغداد خلال الساعات الماضية، إجراءات أكثر صرامة تمثلت بإلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فيما استدعت سفير أنقرة لديها للمرة الثانية منذ يونيو الماضي.



وفي بيان لها، أدانت الرئاسة العراقية "الاعتداء التركي السافر"، داعية إلى "الإيقاف الفوري" لها.