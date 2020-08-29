ماكرون يبلغ وزير خارجية الصين مخاوفه بشأن حقوق الإنسان

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نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاوفه، بشأن حقوق الإنسان لوزير الخارجية الصيني وانج يي، وشدد على ضرورة احترام الصين لالتزاماتها الدولية.

وقال مكتب ماكرون، في بيان، إن الرئيس الفرنسي ووانج ناقشا خلال اجتماع يوم الجمعة، الوضع في هونج كونج، ومعاملة مسلمي الإيجور في شينجيانج، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

كما تحدثا أيضًا عن الشراكات في مجال الصناعات النووية والغذائية والصحة، وديون الدول الإفريقية وتغير المناخ.

وبدأ الوزير الصيني جولة أوروبية تستغرق أسبوعًا، الثلاثاء الماضي، تشمل كلًا من إيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا.

وتأتي تلك الجولة بعد زيارات قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر خلالها من أن الصين تشكل تهديدًا أكبر من روسيا.