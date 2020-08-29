قصة متهم قضى 44 عاما بالسجن في جريمة لم يرتكبها: طلع بريء

أدين روني لونج، البالغ من العمر 64 عاما، بالاغتصاب والسطو في عام 1976 في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، قبل أن يُطلق سراحه خلال اليومين الماضيين، بعد أن قضى 44 عامًا في السجن بتهمة اغتصاب يقول إنه لم يرتكبها.

وأعرب لونج، للصحفيين بعد إطلاق سراحه، عن رغبته في عدم تكرار تلك التجربة مرة أخرى.

روني لونج، رجل أسود يبلغ من العمر 20 عامًا، كان يعيش في كونكورد الأمريكية، عندما اتُهم باغتصاب امرأة بيضاء تدعى سارة جودسون، تحت تهديد السكين في منزلها مساء يوم 25 أبريل 1976.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن لونج حكم عليه بالسجن 80 عامًا بتهمة اغتصاب سارة، والسطو من الدرجة الأولى، من قبل هيئة المحلفين.

وعلى الرغم من رفعه للكثير من دعاوى الاستئناف لإلغاء الإدانة، وعلى الرغم من أن أدلة الحمض النووي التي تم الحصول عليها على مر السنين والتي تشير إلى براءته، إلا أنه ظل في السجن.

كان دليل الحمض النووي المعني هو أن عينات الشعر وألياف ملابس المتهم بالاغتصاب والسطو، لا تتطابق مع عينات لونج.

ووفقا للتقارير الإخبارية، لم يتم إطلاع الدفاع وقتها على أدلة براءة لونج أثناء المحاكمة.

وأشار مكتب النائب العام في ولاية كارولينا الشمالية، في التماس قدمه، إلى أن "مصالح العدالة تتطلب إعادة القضية على الفور إلى محكمة المقاطعة".

في ذلك الوقت، قال المحققون إنهم يعتقدون أن المغتصب المشتبه به ربما كان من بين المتهمين في المحكمة بتهم أخرى في نفس اليوم الذي أدين فيه لونج.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن لونج كان في المحكمة بسبب قضية تعدي على ممتلكات الغير، وقالت الضحية إنها تعرفت على صوته.

تم وضع لونج في قائمة الصور باعتباره الرجل الوحيد الذي كان يرتدي سترة جلدية، والتي يُزعم أنه تم ارتدائها ليلة الهجوم، وفقًا لسجلات المحكمة.

ولفترة طويلة، كان لدى لونج حجة ودليل براءة وقت الاعتداء. وقالت والدته -التي كان يعيش معها في ذلك الوقت- "إنه كان يستعد لحضور حفل في شارلوت وقت الهجوم".

وذكرت الدائرة الرابعة، بقيادة القاضية ستيفاني دي ثاكر، في رأيها: "أن هناك نمط مقلق وصادم من القمع المتعمد للشرطة للأدلة المادية". وقالت إن الحجة الرئيسية التي ساقها المدعون أمام هيئة المحلفين هي أن "الشرطة تصرفت بصدق".

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن إدانة لونج أُلغيت يوم الخميس الماضي، وتم إطلاق سراحه من مؤسسة ألبيمارل الإصلاحية بعد الساعة 5 مساءً.