مديرية التموين بالوادي الجديد تنفذ 3 مشروعات خدمية

قال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية بتكلفة 9 ملايين و350 ألف جنيهًا، تمهيدًا لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر المقبل.

وأضاف السيد أن المشروعات تشمل الانتهاء من إقامة مول تجاري تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين في مركز بلاط، بتكلفة 5.5 مليون جنيه، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي المركز وقراه، ليكون خامس فرع من سلسلة المولات التجارية بالمحافظة بواقع مول في كل مركز إداري من المراكز الإدارية الخمسة، وانه سيتم تجهيزع ليفتتح في العيد القومي للمحافظة الشهر المقبل.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إقامة مركز خدمة مواطنين مطور بتكلفة 3 ملايين جنيه في مدينة موط بمركز الداخلة، ومركز ثاني في قرية غرب الموهوب بتكلفة 850 ألف جنيهًا، وجاري تجهيزهما تمهيدًا لافتتاحهما في العيد القومي للمحافظة.