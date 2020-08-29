هاريس: قادة مسيرة 1963 كانوا سيغضبون في ظل استمرار الظلم

قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس في انتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، إن قادة المسيرة التاريخية في مارس عام 1963 في واشنطن، كانوا سيغضبون في ظل تعرض المواطنين من أصول أفريقية للظلم في الولايات المتحدة اليوم.

وقالت إنهم "إذا كانوا معنا اليوم، كانوا سيتقاسمون غضبنا واستياءنا، حيث نستمر في رؤية الرجال والسيدات من أصول أفريقية قتلى في شوارعنا، ولا يكترث بهم اقتصاد ونظام قضائي طالما أنكر على السود كرامتنا وحقوقنا".

وجاءت تصريحات هاريس، وهي أول سيدة من أصول أفريقية تتنافس على بطاقة ترشيح رئيسية للحزب للرئاسة، خلال حديثها عن بعد لمناسبة أحياء الذكرى السنوية السابعة والخمسين للمسيرة التي ألقى فيها مارتن لوثر كينج كلمته "عندي حلم".

واحتشد الآلاف في واشنطن لإحياء الذكرى التي حملت عنوان "ارفع ركبتك عن أعناقنا"، في إشارة إلى جورج فلوريد، الأمريكي من أصل أفريقي، الذي توفي بعدما وضع ضابط شرطة أبيض ركبته على عنقه. وتأتي في خضم احتجاجات مستمرة ضد عنف الشرطة والعنصرية.