بيروت تمدد حالة الطوارئ والحجر الصحي للحد من كورونا حتى 30 سبتمبر

قررت بيرو اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ وتطبيق إجراءات الحجر الصحي محليا حتى 30 سبتمبر، بعدما سجلت أعلى حصيلة وفيات لكل فرد بمرض كوفيد-19 في العالم.

وذكرت وكالة أندينا الوطنية للأنباء أن حالات الإغلاق التام لا تسمح للمواطنين سوى بالخروج للقيام بمهام ضرورية، وستظل أنشطة اقتصادية مرخص بها سارية في أربع مناطق و46 مقاطعة.

وسجلت البلاد الواقعة في سلسلة جبال الأنديز 28 ألفا و277 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 أو ما يعادل وفاة 86 من بين 100 ألف شخص، بما يتجاوز بلجيكا، باعتبارها الدولة الأكثر ضحايا لكل فرد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 621 ألفا و997 حالة، لتحتل بيرو المركز الخامس على مستوى العالم من حيث الإصابات.