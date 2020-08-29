لندن تقيم كرنفالا في الفضاء الإلكتروني وتحذر الشرطة من إقامة حفلات

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افتتح المنظمون نسخة من كرنفال نوتينج هيل الشهير بلندن عبر الفضاء الإلكتروني اليوم السبت فيما حذرت الشرطة الشعب من الانضمام لحفلات غير مرخصة حيث يعد ذلك خرقا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وناشد عمدة لندن صادق خان الشعب بـ"الاستمتاع بالكرنفال من منازلهم" بعدما جرى إلغاء مسيرات الكرنفال وحفلات الشوارع السنوية وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال خان إن منظمي الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام "بذلوا كل جهد حقا لإبقاء الروح الموحدة للكرنفال حية عبر الإنترنت".

وأضاف في رسالة مصورة: "الكرنفال مناسبة رائعة وبمثابة تذكرة لنا جميعا بأن أكبر قوة لمدينتنا تكمن في قدرتنا على اعتناق التنوع والالتقاء سويا للاحتفال".

وحذرت شرطة لندن الأشخاص من التجمع في شوارع نوتينج هيل في شمال غرب لندن، التي تستضيف الكرنفال في العادة. وقال قائد الشرطة باس جافيد: "نحث الشعب على عدم القدوم إلى منطقة الاحتفال التقليدية، لا توجد فعاليات".

يذكر أن مئات الآلاف يحضرون في العادة الكرنفال الذي يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الوطنية.

وبدأت الفعالية السنوية في نوتينج هيل في 1966 كاحتفال بالمجتمع الأفريقي الكاريبي بلندن، ويضم عربات كرنفالية والعشرات من العروض.

وتضم النسخة الإلكترونية للعام الجاري عروضا لمغنيين وراقصين بما في ذلك المغنية النيجيرية الموجودة في لندن تيوا سافاج والكثير من الفنانين من دول الكاريبي.