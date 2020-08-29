﻿﻿مستشار رئيس الوزراء السوداني: توقيع مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية أصبح واقعا

قال مستشار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني للسلام، جمعة كندة كدودة، إن زيارته إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، لتعريف مستشارية رئيس الوزراء للسلام بشركاء التفاوض سواء كان العناصر في حركات الكفاح المسلح،أو الجبهة الثورية بتنظيماتها المختلفة أو الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكذلك الوسطاء.

وأضاف خلال حوار لوكالة السودان للأنباء، اليوم الجمعة، أنه ما زال النقاش جاري في بعض الملفات، مؤكدًا أن عملية التوقيع مع الجبهة الثورية أصبحت واقعا وهي مسألة وقت فقط.

وأكمل مستشار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني: «رغم أننا لم نشارك بشكل فاعل، لكنا استطعنا معايشة أجواء المفاوضات بشكل أوضح».

وتابع: «علينا أن نعرف بأن الوضع الحالي في السودان يوصف بأنه حالة اللاحرب واللاسلام، وهي من الحالات التي يجب أن لا تطول، حينما يكون المجتمع في حالة اللاحرب واللاسلام التي غالبا ما تحدث في فترات المفاوضات للوصول إلى سلام، ولكن حينما تطول عملية التفاوض تحدث آثارا سلبية منها ظهور ديناميكيات او حقائق جديدة على أرض الواقع، مشكلات لديها علاقة بالانتظار».

وأشار إلى أنه «توجد مجموعات كبيرة حاملة للسلاح سواء كان داخل حركات النضال المسلح او قوات الشعب المسلح، أو الذين يحملون السلاح خارج القانون»، معقبًا: «فترة اللاحرب واللاسلام إن طالت يمكن أن تحدث انفلاتات كما نشاهدها اليوم»

واستطرد: «لست ميالا لوصف ما يحدث في الشرق والغرب في الفترة الأخيرة بالنزاعات القبلية، بل هي تجليات بسبب الفراغ السياسي والأمني نتيجة للانتظ