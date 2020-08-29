 إيطاليا تنقل 49 مهاجرا من ركاب سفينة لويز ميشيل - بوابة الشروق
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إيطاليا تنقل 49 مهاجرا من ركاب سفينة لويز ميشيل

د ب أ
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 8:35 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 8:35 م

قالت قوات خفر السواحل في إيطاليا، إنها نقلت 49 مهاجرًا من سفينة "لويز ميشيل" الخاصة للإنقاذ في البحر المتوسط، بعد أن تلقت نداءات استغاثة.

وأوضحت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، أنها بعثت بسفينة دورية من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ونقلت 32 امرأة و13 طفلًا وأربعة رجال من ركاب السفينة، لأنها رأتهم أكثر عرضة للخطر من غيرهم.

وأضافت السلطات أن "لويز ميشيل" تتواجد حاليًا في المياه التابعة لمالطا، ولكن بناء على طلب من السلطات المالطية تم إرسال وحدة من القوات الإيطالية الخاصة للتعامل مع السفينة.

كانت "لويز ميشيل" التي يدعمها فنان الشوارع البريطاني بانكسي، والتي تحمل العلم الألماني، أنقذت من قبل أكثر من 200 شخص في عمليتي إنقاذ.


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