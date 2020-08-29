 صاعقة تقتل 10 أطفال وتصيب 4 بجروح في أوغندا - بوابة الشروق
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صاعقة تقتل 10 أطفال وتصيب 4 بجروح في أوغندا

وكالات:
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:58 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:58 ص

أودت صاعقة في بلدة بشمال أوغندا، محاذية للحدود مع الكونغو، أمس الجمعة بحياة عشرة أطفال، وأدت إلى إصابة أربعة آخرين بجروح حسب الشرطة المحلية.

وتراوحت أعمار ضحايا الصاعقة بين 9 أعوام و16 عاما، وكانوا يحتمون من الأمطار الغزيرة في أحد البيوت المسقوفة بالحشائش بعد أن لعبوا كرة القدم في ساحة محاذية. وشرعت عائلات الضحايا بتسلم جثامين أبنائها أمس الجمعة، فيما يجري دفنهم اليوم السبت، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

يشار إلى أن صواعق البرق تشيع في أوغندا خلال موسم الأمطار، ويحدث أن تودي بحياة الأطفال بما في ذلك خلال وجودهم في المدارس التي لا تتوفر في جميعها بالضرورة الشروط اللازمة للسلامة، لاسيما في المناطق الريفية النائية.

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