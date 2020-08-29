رفعت إدارة التأهيل والصيانة بالهيئة القومية للطرق والجسور بالسودان درجات الطوارئ للحد الأقصى، مؤكدة على تواجد فرق العمل في كل المواقع على مدار ال24 ساعة، لاسيما في طريق مدني القضارف، ومنطقة الخياري عند كبري الرهد؛ بسبب عبور مياه الفيضان.

ونقلًا عن وكلة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، نوهت الهيئة القومية للطرق بأن طريق التحدي الخرطوم شندي عند منطقة ود رملي وطريق الخرطوم مدنى في منطقة الجديد الثورة قد تعرضا لمياه الفيضان.

ودعت إدارة السلامة المرورية بالهيئة القومية للطرق والجسور إلى اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام الصارم بإجراءات وإرشادات السلامة المرورية؛ حفاظًا على الأرواح، ومنعًا لوقوع الحوادث المرورية.

وأهابت إدارة السلامة المرورية بالهيئة القومية للطرق والجسور بجميع مستخدمي الطرق القومية اتخاذ تدابير السلامة المرورية اللازمة للحد من المخاطر والالتزام بتوجيهات وإرشادات شرطة المرور.

وتفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، المناطق المتأثرة بفيضان النيل.