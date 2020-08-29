الجزار: نتفاوض مع المصانع حول محور المحمودية لإعطائهم مناطق بديلة في برج العرب

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إنشاء محور تنمية المحمودية تم بالتنسيق المباشر بين الوزارة والمنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان موّلت المشروع فضلًا عن المساهمة في عملية التخطيط له.

وأضاف خلال تصريحات للتليفزيون المصري، على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق الإسكندرية، اليوم السبت، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان تخطط المنطقة المحيطة بمحور المحمودية، لافتًا إلى أن عوائد المشروع أكبر من العوائد المباشرة، وذلك في خلق محور مروري تنموي هام على مستوى الإسكندرية.

وأشار إلى أن مشروع محور تنمية المحمودية يغيّر نمط استعمالات الأراضي حول معظم مناطقه، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض مع المصانع والشركات بمنطقة محور المحمودية لإعطائهم مناطق بديلة في مدينة برج العرب؛ لتغيير نمط الاستخدام داخل الكتلة السكنية بمنطقة المحور.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الاسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.

