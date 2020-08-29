اكتشاف 481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جامعة ألاباما الأمريكية

أعلنت جامعة ألاباما الأمريكية يوم الجمعة عن اكتشاف 481 إصابة جديدة بين طلاب الجامعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 إصابة منذ عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي.

وتم الإعلان عن 481 حالة إصابة جديدة في حرم توسكالوسا في الفترة بين 25 أغسطس و 27 أغسطس. وأكدت الجامعة عدم نقل أي طلاب إلى المستشفى.

وقال فينيس سانت جون مستشار نظام جامعة ألاباما في بيان لدى إصدار الحصيلة "نحن نراقب بياناتنا عن كثب بشكل يومي، وسنواصل تعديل العمليات وفقا للموقف".

وأوضح أن اختبار الفيروس يعد "ركيزة أساسية" لخطة الصحة والسلامة بالجامعة.

وأضاف سانت جون إن كل طالب في الحرم الجامعي لديه خيار الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت بالكامل في أي وقت، والبقاء إما في الحرم الجامعي أو العودة إلى المنزل لمواصلة الدراسة.