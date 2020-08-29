استبعاد حاكم ريو دي جانيرو من وظيفته خلال تحقيق بالفساد

قال الادعاء في البرازيل اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا في البرازيل عزلت ويلسون ويتزل حاكم ولاية ريو دي جانيرو من منصبه لمدة 180 يوما، وهي الفترة التي يخضع فيها للتحقيق بتهمة الفساد.

ويشتبه في أن ويتنزل، الذي كان قاضيا سابقا، يقود مخططا من بينه اختلاس أموال عامة، بعضها مخصص لشراء أجهزة طبية خلال جائحة فيروس كورونا.

ونقل الموقع الإخباري "جي 1" عن القاضي بينيديتو جونكالفيس قوله إن العزل من منصبه يهدف إلى "منعه من الاستمرار في قيادة ... المنظمة الإجرامية ومن استنزاف خزينة الدولة".

وتم إصدار مذكرات اعتقال وتفتيش لعشرات آخرين من أعضاء حكومة الولاية.

ووفقا لتقارير إعلامية، يعتقد أن بعض الصفقات الفاسدة كانت تتضمن شراء أجهزة تنفس صناعي للمراكز الطبية المؤقتة للعلاج من مرض كوفيد-19.

وقال جونكالفيس إن المشتبه بهم استمروا، بحسب المزاعم، "في تحويل وغسل موارد في خضم جائحة كوفيد-19، مضحين بالصحة بل وحتى بأرواح الآلاف من المواطنين".

وتم حظر ويتزيل من زيارة مكاتب الولاية ومن إجراء أي اتصال بمسؤولين.