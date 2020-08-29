يواصل مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وإشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية، عروضه السينمائية يوم الأربعاء المقبل.

ويقيم أمسية سينمائية خاصة في السابعة مساءً؛ لعرض الفيلم الروائي "يوم الدين" تأليف وإخراج أبو بكر شوقي وبطولة راضي حماد، وسيد رجب، وشهيرة فهمي، وأحمد عبد الحافظ.

يذكر أن الفيلم نال عدة جوائز، هي جائزة تانيت الفضي بمهرجان قرطاچ، وجائزة فرانسوا شاليه، ورشح لجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان، كما رشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

ويقام العرض في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، والدخول باسبقية الحضور قبل بداية العرض لمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف بوسط القاهرة، والحضور بالكمامة ولا يتجاوز ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية للقاعة.