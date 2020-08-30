 العشري: خسرنا من الأهلي بسبب الظروف التي نمر بها - بوابة الشروق
الأحد 30 أغسطس 2020 12:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العشري: خسرنا من الأهلي بسبب الظروف التي نمر بها

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:40 م

يرى طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هي سبب الخسارة من الأهلي بثنائية.

وحقق الأهلي الفوز على المصري بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأهلي يمتلك كتيبة من النجوم بينما نحن نعاني من الغيابات التي ضربت لاعبينا».

وأضاف المدير الفني للمصري: «أمس أجرينا مسحة وأثبتت إصابة 5 لاعبين بكورونا، واليوم أجرينا لهم مسحة جديدة أثبتت سلبية العينات».

وأتم: «نمر بظروف صعبة ووضعنا في غاية التعقيد».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك