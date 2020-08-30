العشري: خسرنا من الأهلي بسبب الظروف التي نمر بها

يرى طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق هي سبب الخسارة من الأهلي بثنائية.

وحقق الأهلي الفوز على المصري بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأهلي يمتلك كتيبة من النجوم بينما نحن نعاني من الغيابات التي ضربت لاعبينا».

وأضاف المدير الفني للمصري: «أمس أجرينا مسحة وأثبتت إصابة 5 لاعبين بكورونا، واليوم أجرينا لهم مسحة جديدة أثبتت سلبية العينات».

وأتم: «نمر بظروف صعبة ووضعنا في غاية التعقيد».