مذبحة أخرى في كولومبيا ترفع حصيلة القتلى هذا الشهر إلى 45 شخصا

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قالت وسائل إعلام محلية في كولومبيا اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص قتلوا في شمال غربى البلاد، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 45 شخصا في تاسع مذبحة بالبلاد هذا الشهر.

وقال متحدث باسم الشرطة لشبكة كاراكول التلفزيونية إن رجالا ملثمين دخلوا مزرعة بالقرب من بلدية أنديز في مقاطعة أنتيوكيا في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقالوا إنهم بدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وكان من بين الضحايا طفل، أفادت تقارير بأن عمره 13 أو 14 عاما.

يتنامى القلق في تلك الدولة الواقعة في جبال الأنديز بسبب موجة العنف التي تعزوها الحكومة إلى جماعات مسلحة.

وكان قد أنهى اتفاق سلام تم توقيعه مع حركة " القوات المسلحة الثورية الكولومبية " المتمردة التى تعرف باسم فارك عام 2016 رسميا نزاعا مدته 52 عاما.