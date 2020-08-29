شهدت أسعار الدواجن أكبر انخفاض لها منذ بداية العام الجاري، حيث سجل سعر الكيلو بالمزرعة بين 16.5 و17 جنيهًا، مما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين، وذلك وفقًا لتصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

وأضاف "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن سبب التراجع في أسعار الدواجن يرجع إلى عدة عوامل أهمها ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، والتزامن مع عيد الأضحى، ووفرة اللحوم البلدية الحمراء لدى معظم البائعين.

وأشار إلى أن فترة بعد عيد الأضحى كل عام تشهد انخفاضًا لأسعار الدواجن، بالإضافة إلى أن هناك زيادة كبيرة في المعروض من الدواجن حاليًا مما تسبب في خفض الأسعار.

وأكد أن أسعار الدواجن ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة القلية المقبلة، وسيكون هناك تصحيح للأوضاع، لافتًا إلى أن أقل سعر يحقق ربحية للمنتج هو متوسط 20 إلى 22 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وما يقل عن ذلك يعتبر خسارة.

وأشار إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 23 جنيهًا للكرتونة، في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيهًا بحسب المنطقة.

يذكر أن شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمت بمذكرة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، بعدة مطالب من منتسبي الشعبة، وذلك بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجون خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إنه سيتم رفع المذكرة التي تتضمن مطالب المنتجين للمهندس إبراهيم العربي؛ تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الوزراء، وذلك لوقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها المنتجون نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومي 170 ألف طن شهريًا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا.