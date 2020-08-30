 الإسماعيلي يعلن سلبية مسحات كورونا قبل مواجهة الاتحاد السكندري - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يعلن سلبية مسحات كورونا قبل مواجهة الاتحاد السكندري

صورة من الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي
صورة من الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي
محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:49 م

أعلن الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبين، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الإثنين المقبل في الدوري.

وأجرى لاعبو الإسماعيلي مسحة طبية اليوم للاكتشاف المبكر عن فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري بعد غدٍ الاثنين على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

يُذكر أنه تقرر إجراء مسحة طبية قبل كل مباراة من بطولة الدوري بـ48 ساعة لكافة العناصر المشاركة بهدف ضمان سلامة الجميع.


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