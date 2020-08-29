كندا تؤكد عدم رفع القيود المفروضة على طائرات بوينج 737 ماكس قبل إزالة مخاوف السلامة بها

أكدت كندا اليوم الجمعة، أنها لن ترفع القيود المفروضة على طائرات بوينج طراز 737 ماكس 8 حتى يتم إزالة جميع المخاوف المتعلقة بالسلامة، والتأكد من معالجتها من قبل شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ، وأن الإجراءات الخاصة بأطقم الطيران والتدريب قد تم تعزيزها ، حسبما أفاد بيان لوزير النقل الكندي مارك جارنو، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن المنظمين أكملوا سلسلة من أنشطة اختبار الطيران كجزء من عملية التحقق من صلاحيتها في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الجاري وأنه جرى تقييم اختبار الطيران في الفترة من 26-27 آب/ أغسطس.

يذكر أن المنظمين في كندا هم أول منظمين دوليين يقومون باختبار كامل للتحقق من سلامة الطائرة وأنهم يعكفون حاليا على تحليل نتائج هذه الاختبارات.

وكانت سلطات سلامة الطيران في العالم قد قررت في آذار/مارس العام الماضي وقف تشغيل كل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال 5 أشهر مما أسفر عن وفاة 346 شخصا.