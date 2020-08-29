تشيلي تسجل 1868 حالة إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

قالت وزارة الصحة في تشيلي اليوم الجمعة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 405 ألفا و972 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و132 حالة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن هناك 1227 حالة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس و543 حالة بدون أعراض.



وقالت إنه تماثل للشفاء 379 ألفا و452 شخصا من إجمالي المصابين، ولا يزال هناك 15 ألفا و388 شخصا مصابا بالفيروس.



وأشارت إلى أنه تم إجراء 30 ألفا و274 اختبارا يوم الخميس ليصل إجمالي الاختبارات 2 مليون و333 ألفا و516 اختبارا، موضحة أنه يتم علاج 995 مريضا في المستشفيات، منهم 162 حالتهم خطرة، حيث قال وزير الصحة إنريك باريس إنه العدد الأدنى الذي يتلقى علاجا بالعناية المركزة منذ مايو .