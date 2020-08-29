150 طالبا سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة جنوب الوادي بالمرحلة الأولى

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استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة، منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق 150 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، التزام الطلاب وأولياء أمورهم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة قامت بتجهيز ثلاث معامل مزودة بحوالي 50 جهاز حاسب آلى، ومعمل بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهازا؛ وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم.

وأشار علي فكري مدير مركز المعلومات، إلى أن معامل الجامعة بقنا والغردقة، تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية الراغبين بتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات الجامعة.