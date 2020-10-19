حمدوك يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين السودان وتشاد

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أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية تعزيز العلاقات بين بلاده وتشاد، معربا عن تقدير السودان لدور دولة تشاد المحوري الداعم لعملية السلام في بلاده.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم الأحد، رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بالقصر الجمهوري بالخرطوم.

وأشار حمدوك إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في تقوية أواصر التعاون والعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وبحث اللقاء سبل تطوير آفاق التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق الاستقرار والازدهار للبلدين وشعبيهما في المجالات كافة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق السلام في المنطقة.