مكافحة المخدرات: 3 تجار حاولوا غسل 90 مليون جنيه في شراء السيارات والعقارات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وذكرت تحريات الإدارة أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه.

وتبين أن اثنين من المتهمين لهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، ومقيمين بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.