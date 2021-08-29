 وزير الدفاع الموريتاني يشارك في دورة طارئة للساحل الإفريقي - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الموريتاني يشارك في دورة طارئة للساحل الإفريقي

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:45 م

غادر وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، نواكشوط اليوم الأحد، متوجها إلى دولة النيجر للمشاركة في أعمال الدورة الطارئة لوزراء دفاع دول مجموعة الخمس في الساحل، المقررة بعد غد الثلاثاء في نيامي.

وقال بيان رسمي إن وزراء الدفاع في الساحل الإفريقي سيطلعون خلال هذا الاجتماع على تطورات الأوضاع الأمنية والتدابير الاستراتيجية المترتبة عليها، من أجل إعادة تحديد الدور المستقبلي للقوات المسلحة في هذه البلدان، والقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وكذلك القوات الشريكة، وسيسبق هذه الدورة غد الإثنين باجتماع لجنة الدفاع والأمن في دول مجموعة الخمس في الساحل.

وتعاني دول الساحل الإفريقي من انفلات أمني بسبب تنامي العمليات الإرهابية، وتضم مجموعة الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى موريتانيا كلا من النيجر وتشاد ومالي وبوركينافاسو.

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