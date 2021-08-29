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صناعة الطيران المدني في الصين تسجل نموا قويا في النصف الأول من العام

د ب أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:23 ص

أظهرت نتائج بيانات رسمية أن صناعة الطيران المدني في الصين سجلت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ، اليوم الأحد، عن بيانات لوزارة النقل أنه في الأشهر الستة الأولى من العام، تعاملت الصناعة مع أكثر من 245 مليون رحلة ركاب، بزيادة بنسبة 4ر66% عن العام السابق.

وفي شهر يونيو وحده، تم التعامل مع نحو 3ر41 مليون رحلة جوية للركاب، بزيادة بـ 2ر34% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن حجم الشحن والبريد الجوي بلغ 74ر3 مليون طن في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة بـ6ر24% على أساس سنوي.

وبحسب توقعات سابقة من الهيئة الوطنية للطيران المدني، وهي الجهاز المنظم للطيران المدني في البلاد، من المتوقع أن تنتعش رحلات الركاب في عام 2021 إلى مستوى 90% من مستوى ما قبل الجائحة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يعود حجم الشحن والبريد الجوي إلى مستوى ما قبل الجائحة.


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