صناعة الطيران المدني في الصين تسجل نموا قويا في النصف الأول من العام

أظهرت نتائج بيانات رسمية أن صناعة الطيران المدني في الصين سجلت نموا قويا في النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ، اليوم الأحد، عن بيانات لوزارة النقل أنه في الأشهر الستة الأولى من العام، تعاملت الصناعة مع أكثر من 245 مليون رحلة ركاب، بزيادة بنسبة 4ر66% عن العام السابق.

وفي شهر يونيو وحده، تم التعامل مع نحو 3ر41 مليون رحلة جوية للركاب، بزيادة بـ 2ر34% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن حجم الشحن والبريد الجوي بلغ 74ر3 مليون طن في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة بـ6ر24% على أساس سنوي.

وبحسب توقعات سابقة من الهيئة الوطنية للطيران المدني، وهي الجهاز المنظم للطيران المدني في البلاد، من المتوقع أن تنتعش رحلات الركاب في عام 2021 إلى مستوى 90% من مستوى ما قبل الجائحة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يعود حجم الشحن والبريد الجوي إلى مستوى ما قبل الجائحة.