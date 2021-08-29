نقص إمدادات الأكسجين في مستشفيات جنوب غرب الولايات المتحدة بسبب كورونا وإعصار مرتقب

أعلنت شركة بريميير، وهى مجموعة لشراء امدادات المستشفيات، إن إمدادات الأكسجين أوشكت على النفاد في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، حيث لم يتبق إلا إمدادات تكفي لما يتراوح بين 12 إلى 14 ساعة لدى المستشفيات الأكثر تضررا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه تلك المنطقة خلال فصل الصيف مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكوفيد 19 ودخول المستشفيات. كما أنه من المتوقع أن يضرب إعصار "إيدا" ساحل الخليج في الأيام المقبلة.

وأبلغت مجموعة "بريميير" البيت الأبيض والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ ووزارة الصحة والخدمات الانسانية بندرة الأكسجين في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بلير تشايلدز النائب الأول لرئيس مجموعة بريميير.

وأفادت بلومبرج بأن إمدادات الأكسجين في المستشفيات بكل من فلوريدا ومسيسيبي وجورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وويست فيرجينيا، تصل إلى مستويات منخفضة خطيرة، ويعتمد الكثير منها على الاحتياطي المتاح.