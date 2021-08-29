جمعية جراحة العظام: أدوية مصرية حديثة تعطي نتائج رائعة في تسكين آلام الأعصاب وعلاج مسبباتها

د. محمد أسامة: نوعي شباب أطباء العظام بمشاكل الآلام غير المتعلقة بتخصصهم الوارد حدوثها للمرضى مثل التهاب الأعصاب الطرفية

نظمت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية «احساسك نعمة»، إحدى حملات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، دورات تدريبية لأكثر من 200 طبيب من شباب أطباء العظام في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع جمعية جراحة العظام المصرية، وذلك تحت رعاية إحدى شركات الدواء.

وتضمنت الفعاليات تدريب أطباء العظام في مختلف أقاليم الجمهورية، عبر اختيار 50 طبيب متخصص في طب أو جراحة العظام من كل إقليم، للتدريب، وذلك في محافظات القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، وذلك في إطار الاهتمام بتدريب الأطباء في مختلف المحافظات، دون التركيز على أطباء محافظة القاهرة فقط.

وشارك في «التدريب»، نخبة من أطباء طب وجراحة العظام في الجامعات المصرية، من أعضاء جمعية جراحة العظام المصرية، والذين حرصوا على نقل خبراتهم ومناقشة كل ما هو جديد لشباب الأطباء.

وقال الدكتور جمال حسني، رئيس جمعية جراحة العظام المصرية وأستاذ جراحة العظام والكسور، إن «الجمعية» حرصت على التعاون مع الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، لتوعية شباب الأطباء بالآثار الجانبية التي قد تحدث، ومنها الألم الشديد لمرضاهم دون أن يكون التشخيص مرتبط بشكل مباشر بتخصص العظام، وأحياناً كثيرة قد يكون السبب هو الإصابة بمرض التهاب الأعصاب الطرفية، وخصوصاً لدى المرضى المصابين بـ«السكر».

وأضاف رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، في تصريحات له على هامش انطلاق فعاليات تدريب شباب أطباء العظام في مختلف المحافظات، أن متوسط سن المواطنين في زيادة، وأيضاً عدد مرضى السكر في انتشار في مصر شأنها شأن باقي دول العالم، ما يسبب آلام تكون أحياناً مجهولة السبب بالنسبة للطبيب، وأحياناً كثيرة يكون السبب «بسيط»، لكن تجاهله قد يسبب مشكلات كبيرة للمريض.

وشدد «حسني»، على أهمية عمل شباب الأطباء على علاج الألم والسيطرة عليه وتسكينه للمريض، لكن من الضروري أيضاً العمل على علاج مسبب المرض، وليس تسكين الألم فقط، مضيفاً: «ونحن مؤمنين أن العلاج والسيطرة على الألم هو حق من حقوق الإنسان».

وأشاد رئيس جمعية جراحة العظام المصرية، بالأدوية المصرية الحديثة العاملة في كلاً من مجالي تسكين الألم وعلاج مسبباته في هذا المجال، مضيفاً: «الحقيقة أنها تعطي نتائج رائعة».

ولفت «حسني»، إلى أهمية العمل على «تظبيط السكر»، واتخاذ إجراءات أخرى لعلاج مسببات الألم، مضيفاً: «في أحيان كثيرة يشعر المريض بنمل أو تلج يسير في جسمه أو نار، وهي أحساسيس في منتهي الغرابة يتم السيطرة عليها بعلاجات مثل (سيبماتكس)».

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان لا يلقى الطبيب بال بالألم الجانبي الذي قد يصاحب عمليات جراحية أو الإصابة بألم أسفل الظهر أو الألم المصاحب لمرض «عرق النساء»، والعلاج بسيط قبل أن يحدث مضاعفات.

من جهته، قال الدكتور محمد أسامة حجازي، أستاذ جراحة العظام بجامعة بنها، وأحد الخبراء المشاركين في تدريب الأطباء، إنه يتم محاولة مخاطبة كل المستويات الطبية لتوصيل الهدف، وهو توعية شباب الأطباء بمشاكل وآلام الأعصاب مثل التهاب الأعصاب الطرفية، وعلاج مشاكلها، وتسكين آلامها.

وأضاف «حجازي»، أن أي مشاكل في الألم والالتهاب يشعر بها المريض ويكون لها مشاكل مؤثرة على التحكم في الحركة ومسببة ألم له، من الضروري أن يتم تشخيصهم بواسطة طبياً؛ فمن الممكن أن تكون المشكلة متعلقة بمرض السكر أو مضاعفاته مثل التهاب الأعصاب الطرفية أو أمراض أخرى متعلقة بالجهاز العصبي.

وأشار أهمية إعطاء المرضى لأدوية تقلل من الإحساس بالألم، والحقيقة أنه يتم إنتاج العديد من الأدوية على أرض مصر مؤخراً ذات فعالية في هذا المجال، مثل دواء «سيبماتكس»، والحقيقة أن له تأثير على تحسين كفاءة الأعصاب أيضاً، فضلاً عن الأدوية التي تعمل على تحسين كفاءة الأعصاب، مضيفاً: «وهنا نعالج العرض والمرض معاً».