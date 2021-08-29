مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تتسلم 200 مليون دولار من موازنتها

تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن تقرير صدر عن المفوضية أن القيمة المستلمة تمثل ما نسبته 49% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 17 أغسطس الحالي، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51%.

ولا يشمل التمويل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا في الأردن في تحسّن مستمر حتى تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت أنه جرى "تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 يونيو الحالي".

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757714 لاجئا، منهم 669497 سوريا، و66670 عراقيا، و13393 يمنيا، بحسب آخر تحديث للمفوضية. وتقول الحكومة من جهتها إن هناك 3ر1 مليون لاجئ سوري في الأردن، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.