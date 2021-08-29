عماد الدين أديب: ما يحدث في أفغانستان يطرح علامة استفهام حول مصداقية أمريكا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن ما يحدث في أفغانستان يطرح علامة استفهام حول مصداقية الولايات المتحدة، متسائلًا عن سلوك أمريكا مع حلفائها العرب إذا كان هذا سلوكها مع حلفائها في أفغانستان.



وأضاف مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «مستقبل أفغانستان غير سعيد ومظلم للغاية»، متابعًا: «الولايات المتحدة سلمت البلد تسليم مفتاح إلى طالبان وهو نفس السلوك الذي حدث في العراق بعد صرف 3.8 تريليون دولار في المشروع العراقي».



ونوه إلى أن ما يحدث في أفغانستان الآن بمثابة بارقة أمل عظمى لجماعات الإسلام السياسي وقوى التكفير في المنطقة كالحوثيين وحزب الله والحزب الشعبي في العراق والإخوان المسلمين وحركة النهضة، قائلًا إن تلك الجماعات ستتأكد من قدرتها على السيطرة على عواصم الدول العربية بعد انتصار طالبان على أمريكا.



وأوضح الكاتب الصحفي أن الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار على المشروع الأفغاني و83 مليار لتحديث الحيش الأفغاني، مشيرًا إلى أن سلاح الطيران الأفغاني ضم 270 طائرة من مختلف الأنواع.



وذكر أن الانسحاب الطوعي لأمريكا من أفغانستان يجب أن تتوفر فيه 4 شروط وهي أن يكون الانسحاب منظمًا، وأن يشمل العسكريين بشكل واضح، والتأكد من أن القوات العسكرية المدربة قادرة على إحكام السيطرة وتحقيق الأمن، وأن النظام السياسي قادر على إدارة شؤون البلاد.





