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استشاري مناعة: توقعات بزيادة مصابي كورونا.. واللقاحات تقلل شدة الفيروس


نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:45 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 9:45 م

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بكورونا مع دخول فصل الشتاء، وخاصةً أن الناس تكون متواجدة في الأماكن المغلقة بشكل مكثف نتيجة الطقس البارد، وهو ما يؤدي إلى حدوث الالتهابات التنفسية.

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه من المتوقع حدوث زيادة في الأعداد في فصل الشتاء، ومع ظهور متغير دلتا الذي بدأ يظهر ويجتاح العالم، من المتوقع أن تزيد الحالات.

وأوضح عقبة: «بدأنا أن نُسجل في الفترة الأخيرة أعدادًا متزايدة عن الأسابيع السابقة، وهناك تخوف من زيادة الأعداد»، لافتًا إلى أن متحور دلتا له خصائص مختلفة عن السلالة الأساسية، فهو لديه القدرة على الدخول إلى الخلايا بمداخل جديدة ويستطيع إصابة الأطفال.

ولفت إلى أن اللقاحات تقلل شدة الإصابة وتجعل الحاجة لدخول المستشفيات والرعاية المركزة أقل، إضافةً إلى أنه تُقلل نسب الوفيات بسبب كورونا، ويمنع تحورات الفيروس.

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