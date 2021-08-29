قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن هناك توقعات بزيادة أعداد المصابين بكورونا مع دخول فصل الشتاء، وخاصةً أن الناس تكون متواجدة في الأماكن المغلقة بشكل مكثف نتيجة الطقس البارد، وهو ما يؤدي إلى حدوث الالتهابات التنفسية.
وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساحة حرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه من المتوقع حدوث زيادة في الأعداد في فصل الشتاء، ومع ظهور متغير دلتا الذي بدأ يظهر ويجتاح العالم، من المتوقع أن تزيد الحالات.
وأوضح عقبة: «بدأنا أن نُسجل في الفترة الأخيرة أعدادًا متزايدة عن الأسابيع السابقة، وهناك تخوف من زيادة الأعداد»، لافتًا إلى أن متحور دلتا له خصائص مختلفة عن السلالة الأساسية، فهو لديه القدرة على الدخول إلى الخلايا بمداخل جديدة ويستطيع إصابة الأطفال.
ولفت إلى أن اللقاحات تقلل شدة الإصابة وتجعل الحاجة لدخول المستشفيات والرعاية المركزة أقل، إضافةً إلى أنه تُقلل نسب الوفيات بسبب كورونا، ويمنع تحورات الفيروس.