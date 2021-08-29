وزيرة الهجرة في ختام ملتقى لوجوس الأول: الشباب ذخيرة الوطن ومستقبله الوعد

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الشباب المصري بالداخل والخارج هم ذخيرة الوطن ومستقبله الواعد، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لشبابنا وتحرص على احتضانه وتحصينه ضد الأفكار المعادية للوطن، وتعزز من انتمائه.

ولفتت عبد الشهيد، خلال مشاركتها في حفل ختام فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاحد برعاية وحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تحت عنوان «التمتع بالجذور 2021»، إلى أن وزارة الهجرة نفذت العديد من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على شبابنا بالخارج، وتنظيم العديد من ملتقيات الجيلين الثاني والثالث لأبناء مصر بالخارج.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، ووجهت الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، على ما تقوم به الكنسية الوطنية المصرية من دور فاعل ووطني في تلك المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر وحفاظها على النسيج الوطني، وسط محاولات عدة لتفتيته، موكدة أن جهود قداسته مستمرة في سبيل تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى الشباب المصري بالداخل والخارج وربطهم بوطنهم، من خلال عديد الأنشطة التي تضمنتها فعاليات «ملتقى لوجوس الأول» الذي وفر فرصة ذهبية لهؤلاء الشباب للتعرف على بلدهم عن قرب.

وأوضحت أن الشجرة المصرية جذورها كثيرة وممتدة، ولن تتزعزع، كونها مغروسة بتربة مروية بدماء شهداء هذا الوطن، وتلقي بظلالها على كل المصريين وستظل مثمرة ومليئة بالمحبة. منوهة بأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحرص دائما على الاهتمام بأبنائها المصريين جميعا داخل مصر وخارجها اتساقا مع رؤية الدولة واهتمامها بالشباب.

وفي السياق ذاته، قال البابا تواضروس الثاني، إن الملتقى الذي يشارك فيه 200 من شباب مصر من كل أنحاء الجمهورية، يهدف إلى ترسيخ الانتماء لدى شبابنا وتمتعهم بجذورهم من خلال العديد من المحاضرات والندوات والزيارات الوطنية والكنسية والسياحية، بالإضافة إلى لقاءات مع بعض القيادات والشخصيات العامة المصرية؛ ما سيكون له عظيم الأثر في نفوس جميع المشاركين ورفع درجة الوعي الوطني لإعداد شباب واع قادر على تحمل المسئولية ومشاركا إيجابيا في تنمية وطننا الغالي.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إيمانه الشديد بالشباب المصري، مؤكدا أن حضور المسئولين لفاعليات الملتقى يعكس إيمان الدولة المصرية بالشباب، ويوضح معالم الجمهورية الجديدة التي نحن بصددها الآن، ويشغل شبابنا مكانة مهمة في مراحل الوصول لها والتي تعد بمثابة الانطلاق نحو مستقبل مشرق لبلدنا.

وأضاف: "نحن محظوظون أننا مصريون وأبناء هذه الأرض الطيبة وامتداد لتاريخ بلدنا العظيم".

شارك في الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، وعدد من كبار المسئولين بالدولة.