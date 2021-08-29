الاتحاد الدولي للصحفيين: أكثر من 2000 صحفي أفغاني يريدون إجلاءهم من البلاد

ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين إنه تلقى طلبات إجلاء من أكثر من ألفي صحفي أفغاني، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال الاتحاد، وهو أكبر منظمة عالمية للصحفيين، إنه لجأ إلى حركة طالبان لترتيب مرور آمن للصحفيين الأفغان من مطار كابول.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد، جيريمي دير لصحيفة باكستانية إنهم تلقوا بالفعل طلبات من عاملين بوسائل الاعلام الأفغانية عبر منظمات تابعة للاتحاد.

وفي حديثة لصحيفة "ذا نيوز"، قال جيريمي إن "الإتحاد لجأ إلى دول أوروبية مختلفة، بما فيها إسبانيا ومقدونيا الشمالية وفرنسا والمكسيك وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا لإصدار تأشيرات والمساعدة في إجلاء الصحفيين الأفغان".

غير أنه أوضح أنه لا توجد أي دولة مستعدة لاستقبال أكثر من عشرة إلى 15 صحفيا. ومع تلقي الطلبات يوميا، يرتفع العدد باستمرار.

وأضاف أن "مراقبة الإتحاد الوضع على الأرض تكشف عن وجود حالة من الذعر واليأس في الوسط الإعلامي في أفغانستان. إننا قلقون بشأن الوضع في أفغانستان ونأمل في أن تتعاون طالبان معنا".