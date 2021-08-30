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المغرب تقدم الجرعة الأولى من لقاح كورونا لأكثر من 18 مليون مواطن

أ ش أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:45 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:45 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 22 ألفا و333 مواطنا مغربيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، إلى 18 مليونا و226 ألفا و896 مواطنا.

وأوضحت الصحة، في بيان اليوم الأحد، أن 27 ألفا و277 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح 14 مليونا و 364 ألفا و557 مواطنا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

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