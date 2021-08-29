وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض نتاج الورش الفنية

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض نتاج الورش الفنية في مجالات "الأركيت" الخيامية، والنسيج، والتطريز"، التي تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال المحافظ إن المعرض تضمن عرض لمنتجات السيدات والأطفال من مشغولات يدوية وصناعات صغيرة ومفروشات وصناعات خشبية، وهي نتاج الورش الفنية في مجالات التي تم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم طوال شهر أغسطس.

وأشادت وزيرة الثقافة بالمعروضات والمشغولات التي تضمنها المعرض، موجهة الشكر لكل القائمين على الورش الفنية وعلى تدريب الشباب والسيدات على الحرف المختلفة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الحفل الختامي للأنشطة الثقافية لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أقامها فرع ثقافة أسيوط بقرى مركز ساحل سليم، خلال طوال شهر أغسطس الجاري، تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ الأقليم والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، والذي أقيم بمدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية بنين بالمطمر.

وحضر الفعاليات المخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة نفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق، والدكتورة كارمه سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة، وأحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبعض نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وبعض ووكلاء الوزارات المختلفة، ورؤساء المراكز والأحياء، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني محافظة أسيوط.