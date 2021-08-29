وزير الاعلام الباكستاني: الوضع في أفغانستان يمكن أن يتحول إلى أزمة إنسانية

حذر وزير الاعلام الباكستاني فؤاد تشودرى اليوم /الأحد/ من أن الوضع في أفغانستان؛ يمكن أن يتحول إلى أزمة إنسانية .

وأكد وزير الاعلام الباكستاني - في تصريحات صحفية اليوم - ضرورة أن يدرك العالم أن الوضع الراهن في أفغانستان من شأنه زيادة إمكانية حدوث أزمة إنسانية أخرى، وأن "غض البصر" عن الوضع في هذه الدولة التي مزقتها الحرب؛ يمكن أن يؤدى إلى تفاقم هذه الأزمة.

وقال: حريصون على مراقبة الموقف فى أفغانستان، ونحث جميع الدول على عدم ترك هذه الدولة بمفردها، وألا ينتظروا الدمار لأفغانستان.

واعتبر أن أكبر مشكلة أمام أفغانستان - في الوقت الراهن - تتمثل في كيفية سد الفجوة في القيادة، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة بأفغانسان "أمر ليس من شأن باكستان، لكنه من شأن الأفغان الذين يمكن أن ينتخبوا حكومة".

ولفت إلى أن تلك الحكومة تأتى في ظل ظروف صعبة؛ لذلك فإن بلاده ستقدم الدعم الشامل لكابول لأن باكستان تتحرك الآن نحو تحقيق الاستقرار.