سريلانكا تسجل 4612 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن قائد مركز العمليات الوطنية للوقاية من تفشي كوفيد 19 في سريلانكا الجنرال شافيندرا سيلفا، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت 4 آلاف و612 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آخر 24 ساعة.

وقال الجنرال سيلفا، في تصريح لصحيفة ديلي نيوز السريلانكية، إن إجمالي عدد المصابين بجائحة كورونا في البلاد ارتفع إلى 426 ألفا و169 حالة، بعد تسجيل الحالات الجديدة، فيما سجلت البلاد في الوقت نفسه 192 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وأضاف سيلفا أن 2204 مرضى بالفيروس تماثلوا للشفاء التام في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 357 ألفا و598 حالة تعافي.