مكتب مصر بوادي حلفا يستقبل مساعدات مقدمة من وزارة الصحة إلى السودان الشقيق

رئيس الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في رحيل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

ضحايا الهجرة غير الشرعية في الدقهلية.. نائلة جبر: الأسر ألقت أبناءها في التهلكة