مكتب مصر بوادي حلفا يستقبل مساعدات مقدمة من وزارة الصحة إلى السودان الشقيق

استقبل الوزير مفوض أحمد الشريف رئيس المكتب القنصلي لجمهورية مصر العربية في وادي حلفا، اليوم ٢٩ الجاري، شحنة مساعدات طبية مقدمة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان إلى محلية وادي حلفا بالولاية الشمالية بالسودان، وبحضور المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا وعدد من المسئولين والقيادات الشعبية بها.
ونقلًا عن الصفحة الرسمية من وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، تأتي المساعدات الطبية في إطار مواصلة تعزيز العلاقات المصرية السودانية والتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك المجال الصحي.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن شحنة المساعدات الطبية المقدمة تضم نحو ٣٠٠ أسطوانة أكسجين بملحقاتها، فضلاً عن قيام الجانب المصري بصيانة وتعبئة عدد آخر من أسطوانات الأكسجين.
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