فرقة «رولينج ستونز» تنشر مقطع فيديو تأبيني لعازف الدرامز الراحل تشارلي واتس

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أصدرت فرقة "رولينج ستونز" مقطع فيديو تأبينيا لتشارلي واتس، بعد وفاة عازف الدرامز بالفرقة عن عمر 80 عاما الأسبوع الماضي.

وتوحد عالم موسيقى الروك أند رول لتحية واتس بعد وفاته بسلام محاطا بأسرته في أحد مستشفيات لندن يوم الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وشارك زملاؤه في الفرقة، كيث ريتشاردز، والسير ميك جاجر، وروني وود، تأبينهم الخاص، ونشرت فرقة "رولينج ستونز" مقطع فيديو لتكريم الموسيقي الراحل.

وأظهر المقطع الذي تبلغ مدته دقيقتين ، وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات مجمعة لواتس من مسيرته التي استمرت نحو 60 عاما مع الفرقة، من بداية مشواره الفني إلى الجولات الحديثة.