بايدن يتوجه لقاعدة عسكرية أمريكية ستستقبل رفات الجنود الذين قتلوا في هجوم كابول

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد لقاعدة عسكرية أمريكية، من المقرر أن تستقبل رفات الجنود الذين قتلوا في هجوم كابول الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن ربما يلتقى بعائلات الجنود الذين قتلوا في الانفجار الذي وقع خارج بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابول .



وكان قد قتل 13 جنديا أمريكيا وأصيب 18 آخرون في تفجير انتحارى وقع الخميس الماضي خارج بوابات مطار كابول حيث تدير الولايات المتحدة عملية الاجلاء .



وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الأوضاع في كابول خلال الأيام الأخيرة من الإجلاء الأمريكي لا تزال "خطيرة للغاية" وقال إن قادته العسكريين أبلغوه خلال مؤتمر صحفي صباح أمس السبت أن هجوما آخرا "من المرجح جدا وقوعه في الساعات الـ 24-36 المقبلة".



وقال بايدن: "لقد وجهتهم إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنح الأولوية لحماية القوة، وأكدتُ أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.