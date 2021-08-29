محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود لإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه جبل شيشة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف الجهود المبذولة؛ لإصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط مياه الشرب الناقل والممتد من محطة جبل شيشة بقطر 900 مللي، بسبب اصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالخط أثناء الحفر ضمن الأعمال الجارية لإنشاء الطريق البديل للسادات بمنطقة الشلال.

وكلف المحافظ نائبه أحمد شعبان بتفقد أعمال الإصلاح، يرافقه المهندس محمد علي نائب رئيس الشركة للتشغيل والصيانة، حيث اطمأن على الإسراع بوتيرة العمل داخل موقع الكسر لضغط البرنامج الزمنى لانقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء التي يغذيها هذا الخط الرئيسي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخاصة في ظل هذا الطقس الحار.

يذكر أنه تم التنويه أمس عن انقطاع مياه الشرب، حيث سيتم توزيع فترة قطع المياه على الأحياء والمناطق السكنية، بدلاً من استمرار قطعها لفترة طويلة بواقع 8 ساعات لكل من المناطق الواقعة على طريق السادات والصداقة الجديدة والمحمودية.