آفي ديختر: سأترشح لرئاسة الليكود حتى لو نافست نتنياهو

قال عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، اليوم الأحد، إنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة حزب الليكود ورئاسة الحكومة في الانتخابية الداخلية المُقبلة للحزب، حتى لو كان ذلك مقابل زعيم الليكود ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو.

وأضاف ديختر، الذي تولى في الماضي منصب رئيس الشاباك ووزير الأمن الداخلي، إنه يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود والحكومة، عندما تُجرى انتخابات داخلية في الليكود.

وسبق أن أعلن قياديون في الليكود، من ضمنهم يسرائيل كاتس ونير بركات وميري ريجف، أنهم سينافسون على رئاسة الحزب، ولكنهم قالوا إنهم سيفعلون ذلك بعد تنحي نتنياهو وليس منافسته.

ورد ديختر، على سؤال في الإذاعة عما إذا كان سيُنافس نتنياهو، بقوله "إذا كنت سأنافس نتنياهو، فسأكون ملائما أكثر منه" موجهًا سهام انتقاده لنتنياهو لأنه لم ينجح في تشكيل حكومة.

وشهدت إسرائيل، في العامين الماضيين، أربعة انتخابات بسبب فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، وذلك على خلفية امتناع الأحزاب، باستثناء الحريدية والصهيونية الدينية، عن التحالف معه إثر لوائح الاتهام ضده في قضايا فساد خطيرة.